Donnarumma: “Avevo bisogno di nuovi stimoli. Spero che il Napoli faccia tanta strada in Champions”

17/09/2025 | 16:19:19

Gianluigi Donnarumma ha parlato a Sky Sport prima della sfida tra City e Napoli: “Avevo bisogno di nuove energie, nuovi stimoli. Il è un club unico e mi sono sentito accolto come in una famiglia. Essere allenati da Guardiola è un sogno. Haaland? Per me è un robot, ma soprattutto una persona fantastica. Napoli? Per me è sapore di casa. Conosco mister, ambiente e compagni di Nazionale, so quanto sarà difficile. Ho sentito Di Lorenzo, ci stiamo scherzando su da giorni. Spero che il Napoli farà tanta strada in Champions, se lo merita la città e il popolo. Ma da dopo questa partita”.

Foto: Instagram Manchester City