Donnarumma ascolta i tifosi: cambiata la “bio” sui social. Tolto il Milan

Da quest’oggi Gianluigi Donnarumma ufficialmente non è più un giocatore del Milan. Il contratto è scaduto il 30 giugno e il portiere della Nazionale è al momento senza club, in attesa ovviamente di firmare con il PSG, dove il portiere giocherà.

Da questa mattina, era nata una protesta dei tifosi del Milan che avevano invitato Donnarumma a cambiare la sua bio sui social, togliendo “giocatore del Milan”. In effetti, il portiere ancora non aveva modificato le info, cosa che non è stata accolta bene dai tifosi rossoneri.

Il portiere li ha ascoltati, cancellando il Milan dalla sua bio in serata, rimanendo solo portiere della Nazionale italiana. In attesa di aggiungere il PSG al momento della firma. Sta di fatto che domani, nella sfida con il Belgio, Donnarumma giocherà da svincolato.

Foto: Twitter personale