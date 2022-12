Donnarumma: “Amo Napoli, è la mia città. Spero che gli azzurri vincano lo scudetto”

Intervenuto a Canale 21 nel corso di un evento a Napoli, Gianluigi Donnarumma , portiere del PSG e della Nazionale, ha parlato della lotta scudetto, ammettendo di tifare per il Napoli, lui che ricordiamo, è nativo di Castellammare di Stabia.

Queste le sue parole: “Non so perchè dal mio approdo al Milan ci sono stati alcuni dubbi sul mio amore per Napoli, ma in realtà amo Napoli. E’ la mia città e non c’è dubbio su questo. Contento se il Napoli vincesse lo scudetto? Troppo. Troppo, lo spero davvero”.

Foto: Instagram personale