Donnarumma all’arbitro Maresca: “Ma cosa stai facendo? Sempre i protagonisti dobbiamo fare…”

Emergono alcune ricostruzioni dell’episodio dell’espulsione di Zlatan Ibrahimovic durante Parma-Milan.

In lontananza si sente il vocione di Donnarumma che, magari in maniera anche poco elegante, esterna il pensiero di una buona parte (per non dire tutti) del popolo milanista: “Ma cosa stai facendo Maresca? Sempre i protagonisti dobbiamo fare”.

Queste sarebbero state le parole del portiere rossonero dopo il rosso allo svedese, che avrebbe detto alcune frasi offensive all’arbitro e quindi conseguentemente espulso.

Foto: Sito Milan