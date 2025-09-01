Donnarumma al Manchester City: una clamorosa rincorsa dal 7 maggio!
01/09/2025 | 11:49:47
Gigio Donnarumma riparte da Pep Guardiola e dal Manchester City: non potete dire che non ve lo avevamo detto, addirittura il 7 maggio quando non c’era mezza traccia sull’interesse del club inglese. Ma non c’era anche un mese fa, quando ritenevano impossibile il suo trasferimento e parlavano solo di Manchester United e Chelsea, ignorando Guardiola che stava lavorando sotto traccia e che aspettava la cessione di Ederson per coronare l’inseguimento a Gigio. Vi abbiamo svelato tutto in anteprima, anche le cifre dell’ingaggio: ora manca soltanto l’annuncio.
Foto: Instagram Donnarumma
