Donnarumma: “Abbiamo dimostrato di essere forti. Nel gol di Bastoni è racchiusa la nostra mentalità”

02/10/2026 | 23:33:02

Gianluigi Donnarumma ha parlato alla Rai dopo il pareggio contro la Francia: “Sono contento di aver aiutato la squadra con la mia prestazione, ma l’importante è come siamo venuti qui a fare la partita e penso che il gol racchiuda la nostra prestazione. Venire qui e fare una partita del genere non capita a tutti. Con la mentalità giusta, possiamo competere con tutti. Lo sai bene che la Francia ti mette lì e l’abbiamo fatto nel modo giusto, ma quando c’era da giocare abbiamo dimostrato che siamo forti. Il gol racchiude la nostra mentalità”.

foto x azzurri