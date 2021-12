Donnarumma: “A Parigi sto benissimo. Ma mi manca l’Italia, la mia famiglia e gli amici”

Sugli amici e la famiglia: “Il mio rapporto con Napoli? Con la mia terra ho un rapporto incredibile, quando ho l’opportunità torno sempre a Napoli e dalla mia famiglia. Non vedo l’ora di tornarci per Natale, andare via non vuol dire perdere le origini. Non è facile dopo tanti anni in Italia andare all’estero. Mi manca, mi manca la mia famiglia, ma mi sto adattando e sto trovando tanti amici italiani qui”. Foto: Twitter Azzurri