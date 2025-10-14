Donnarumma: “A Oslo siamo andati in bambola, sbagli una partita e vai ai playoff. Mondiali? Ci qualificheremo”

15/10/2025 | 00:00:22

Gianluigi Donnarumma ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro Israele: “Sono contento del lavoro della squadra, ci sta di soffrire un po’ perché ormai le gare sono tutte complicate. Siamo stati bravi e determinati, con la voglia di non prendere gol e questo mi rallegra molto. Ho visto una bella squadra, anche la determinazione di chi entra a gara in corso. Il mister tiene tutti in riga, chi gioca e chi non gioca. Sbagli una partita e sei ai playoff. Normale che la vorrei rigiocare, eravamo in bambola. Ma bisogna guardare avanti e pensare alle gare di novembre. Questa squadra è forte e sono sicuro ci qualificheremo. Gattuso? Lo trovo più calmo rispetto al Milan”.

foto: instagram donnarumma