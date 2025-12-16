Donnaruma vince il premio Miglior Portiere FIFA 2025. Infantino si congratula: “Straordinario con il PSG durante il Mondiale per Club”

16/12/2025 | 16:00:27

Il portiere del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, è stato premiato con il The Best FIFA Men’s Goalkeeper 2025. L’italiano ha ottenuto il premio grazie alle sue prestazioni nella scorsa stagione che lo hanno visto tra i protagonisti nella vittoria della Champions League con il PSG.

Il presidente FIFA, Gianni Infantino, ha voluto congratularsi tramite i propri social con il portiere. Queste le sue parole:

“Congratulazioni Gianluigi Donnarumma per il titolo di Miglior Portiere FIFA 2025!

Straordinario con il PSG durante il Mondiale per Club FIFA, dopo la vittoria in Champions League e la tripletta in campionato.

Donnarumma è il primo italiano a conquistare questo titolo dai tempi di Gianluigi Buffon nel 2017, dimostrando di esserne un degno successore”.

Foto: Instagram Manchester City