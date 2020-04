Doni: “Segnalai Alisson al Liverpool prima che andasse alla Roma”

Alexander Marangon, meglio noto come Doni, è conosciuto soprattutto per il suo passato come portiere della Roma. Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex-portiere brasiliano, che oggi dirige un’impresa di costruzioni negli USA, ha ricordato la sua esperienza italiana: “Sono riconoscente alla Roma. In giallorosso ho vinto tre trofei, ho conquistato la Coppa America da titolare e ho giocato con grandi compagni. Ricordo ancora il primo giorno che ho visto il Colosseo: un’emozione. Eravamo amici e c’erano tanti brasiliani. Io, Taddei, Mancini, Juan, Cicinho. Ci divertivamo molto, avevamo una grande squadra. Totti? Un grande. Lo considero senza dubbio uno dei più forti calciatori di sempre. De Rossi? Un amico, anche lui un grandissimo. Giocare con lui era fantastico, teneva il centrocampo e la difesa. Mi sentivo al sicuro.”

Poi, un commento sulla squadra attuale: “Zaniolo, un vero talento. Poi apprezzo anche Fonseca, è un bravo allenatore. Riguardo ai brasiliani, invece, di Ibañez si dice un gran bene, Juan Jesus è bravo. Infine sono sicuro che Fuzato farà grandi cose con la maglia della Roma. È un ottimo portiere.”

Infine, una rivelazione di mercato: “Ho giocato un anno e mezzo ad Anfield. L’allenatore dei portieri del Liverpool, John Achterberg, è un mio amico. Prima che Alisson andasse alla Roma, un agente mi chiamò per chiedermi come fare per offrilo ai “Reds”, così lo segnalai subito a John e gli dissi di fare qualcosa, perché era troppo forte. Gli assicurai che sarebbe diventato il portiere titolare del Brasile. Alla fine è andata così. Ho avuto ragione io.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AS Roma