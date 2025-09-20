Donati: “Io in bilico? Sì, come la scorsa volta. Non andremo in ritiro, siamo stati poco fortunati”

20/09/2025 | 20:13:33

Il tecnico della Sampdoria Massimo Donati si è espresso in conferenza stampa, commentando la crisi del club ligure: “Il dispiacere più grande è per i ragazzi. Hanno dato tutto, nessuno se lo merita. Dallo staff, ai ragazzi e al nostro incredibile pubblico. Ci teniamo a lottare, uscire da questo momento. La fortuna non ci è stata vicina neppure oggi. Continuare a lavorare e spingere. Il rigore? Sbagliare fa parte del calcio. Lo calcia chi se la sente. Sull’espulsione? Lavoriamo tutti giorni per fare bene e non possiamo sbagliare per un attimo di follia. Io in bilico? Sì, come la scorsa volta. Mi preoccupo quando la squadra non risponde. Oggi han dato tutto, non posso dire nulla ai miei ragazzi. Squadra in ritiro? No, non serve a nulla”.

Foto: X Sampdoria