Donati: “Genoa? C’erano state voci più o meno concrete, poi avranno fatto altre scelte”

Il difensore del Lecce Giulio Donati ha parlato ai microfoni di Tmw radio del mancato trasferimento al Genoa.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“In estate c’erano state voci più o meno concrete, come il Genoa. Poi non so cosa è successo, ma avranno fatto altre scelte. Siamo rimasti fermi in estate, poi ho fatto un bel lavoro in inverno ed è arrivata la chiamata del Lecce. Sono contento di farmi trovare pronto da subito“.

Foto: Twitter personale