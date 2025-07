Donati, dalla Scozia alla Sampdoria, le tappe in panchina. Chi è il nuovo allenatore dei blucerchiati

13/07/2025 | 12:10:36

La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Massimo Donati. L’ex centrocampista di Atalanta, Samp, Bari, Celtic e Verona tra le altre, ha dato il via alla sua carriera da tecnico nel 2018, salvo poi fermarsi per una parentesi televisiva da commentatore. Ha iniziato nel 2018 in Scozia come allenatore delle giovanili dell’Hamilton, poi l’avventura al Kilmarnock. Arrivano poi le esperienze in Italia, prima con la Sambenedettese, poi con il il Legnago dove sorprende tutti con un inaspettato sesto posto in Serie D, raggiungendo i playoff ma venendo eliminato dall’Atalanta U23. Nel 2024 viene ingaggiato come tecnico dell’Athens Kallithea, neopromosso in prima divisione greca, ma dopo 14 partite si interrompe la sua avventura. Adesso lo attende la Sampdoria, la grande occasione della sua carriera.

Foto: instagram personale Donati