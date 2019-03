Donadoni: “Roma grandissima società, ma nessun contatto con loro”

Roberto Donadoni ha messo a tacere le voci che lo vedevano vicino alla Roma dopo l’esonero di Di Francesco. L’allenatore ex Bologna ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport negando contatti con la società giallorossa: “Contatti? No, non è vero. Spesso sono i giochi giornalistici. Ho ricevuto telefonate, ma da vostri colleghi. La Roma è una grandissima società, ha un grande potenziale e una grande storia ma le mie considerazioni si fermano lì, non c’è stato altro”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna