Donadoni: “Per quello che ha detto il campionato il Milan merita la Champions più della Juve”

Roberto Donadoni nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sulla sfida a distanza per la Champions tra Milan e Juventus. “Per quello che ha detto il campionato, l’Atalanta è una bellissima realtà da tempo, il Milan ha dimostrato a lungo di essere in grado di lottare per il primo posto, pur non essendo attrezzata come altre squadre. Magari finirà diversamente, ma io penso che la squadra di Pioli meriti di andare in Champions più della Juve“.

FOTO: Twitter Bologna