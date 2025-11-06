Donadoni: “Non mi è mai piaciuto partire dal facile, sono in cerca di sfide”

06/11/2025 | 14:05:54

Il nuovo tecnico dello Spezia, Roberto Donadoni, ha parlato nella propria conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“La scelta più facile poteva essere vedere come sarebbe andata col Bari e poi decidere se accettare l’offerta dello Spezia ma non mi è mai piaciuto partire dal facile. Sono in cerca di sfide. Adesso siamo qui e cercheremo di fare tutto quello che è possibile e nelle mie capacità. La squadra? Questa è una squadra che palesa inevitabilmente delle difficoltà. La cosa che mi è piaciuta in questi due giorni è l’atteggiamento avuto. Sotto il profilo dell’intensità credo ci sia un po’ da lavorare. Pretendo molto dal sottoscritto e di conseguenza dagli altri. C’è un aspetto fisico e mentale sul quale lavorare. Se sarò flessibile in termini tattici? Non escludo niente, dopo due giorni di allenamento pensare di introdurre qualcosa di completamente diverso diventa difficile… Credo che la capacità di adattarsi dal punto di vista tattico alle caratteristiche dei giocatori sia importante”.

Foto: X Spezia