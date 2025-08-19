Donadoni: “Modric può fare la differenza anche a 40 anni. Su Hojlund…”

19/08/2025 | 10:28:47

Roberto Donadoni ha parlato recentemente ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’ex allenatore e vecchia conoscenza di casa Milan. Su Modric: “Ha una tale conoscenza del gioco, esperienza e personalità da poter fare la differenza in Serie A anche a quasi 40 anni. L’età ovviamente può pesare sulla quantità del suo impiego, non però sulla qualità: lo abbiamo visto pure l’altra sera in Coppa Italia con il Bari. E poi non va dimenticato che il Milan è senza le coppe, Modric avrà una settimana di tempo per rifiatare tra una partita e l’altra”. Sul mercato dei rossoneri: “Da Jashari a Estupinan e De Winter, il Milan ha scelto profili interessanti, che però devono confermarsi ad altissimo livello. Per me hanno tutti la qualità per fare il salto, ma aspetto anche di vedere chi arriverà in attacco per dare un giudizio definitivo”. Su Hojlund: “È un centravanti giovane, che ha già assaggiato la Serie A e questo è un bene. Poi ogni attaccante ha peculiarità importanti, ma molti non tengono conto di quanto sul rendimento di una punta sia importante il lavoro collettivo della squadra. Ecco, Hojlund mi sembra proprio il classico giocatore che finalizza la manovra dei compagni, con caratteristiche ben definite. Non è il tipo che si crea occasioni da solo, magari partendo in solitaria e dribblando gli avversari. Non dimenticherei però anche Gimenez, che è partito con la testa giusta”.

Foto: X Bologna