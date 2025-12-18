Donadoni: “Mercato di gennaio? Dobbiamo stringere i tempi e fare cose sensate”

18/12/2025 | 18:00:48

Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone, parlando anche di mercato: “La fase di conoscenza da parte mia nei confronti della squadra è ormai definita e delineata. È chiaro che c’è chi ha giocato un po’ meno ha avuto meno possibilità di mettersi in mostra, ma siamo vicini a chiudere il cerchio anche sotto questo aspetto. Non vedo mai missioni impossibili e, se si vuole crescere e migliorare, credo sia importante misurarsi con chi è più bravo. La classifica in questo momento dice che il Frosinone lo è; servono quindi capacità e intraprendenza per far vedere le nostre qualità. Sul mercato di gennaio l’obiettivo dovrà essere quello di stringere i tempi il più possibile, ma facendo le cose in modo sensato e senza una fretta, che rischia di essere cattiva consigliera. Trascinare troppo a lungo il mercato non aiuta nessuno, né chi rimane né chi è in bilico. Un mese per il mercato di gennaio è fin troppo lungo, basterebbe la metà del tempo”.

foto x spezia