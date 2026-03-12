Donadoni: “Massolin? Se l’Inter lo ha preso non ci vogliono scienziati per capirne le qualità

12/03/2026 | 16:00:38

Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni ha parlato in conferenza stampa anche del colpo Massolin per l’Inter, il centrocampista del Modena si aggregherà ai nerazzurri la prossima estate: “Se l’Inter ha pensato di comprare Massolin non ci vogliono gli scienziati per valutare le sue qualità. È un giocatore che merita attenzioni particolari. Quando affronto un giocatore così spalle alla porta non devo farlo girare” le parole dell’ex CT della Nazionale sul centrocampista.

