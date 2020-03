Donadoni: “La Cina è stata lungimirante. Tornare in Italia? Magari all’Atalanta”

Attualmente in forza ai cinesi dello Shenzen, l’ex-CT della Nazionale, Roberto Donadoni, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, spiegando la situazione causata dall’emergenza Coronavirus: “Qui stanno tornando a vivere, il peggio è passato. La Cina è stata lungimirante: ora siamo in quarantena, proviamo la temperatura due volte al giorno e ovviamente non ci alleniamo. A livello sportivo? Sono soddisfatto ama anche dell’extra campo, qui sono felice. Il futuro? Mi vedo ancora in Serie A. Magari all’Atalanta, se accadesse sarebbe una bella storia, intanto me la gusto da tifoso.”

Foto: profilo Weibo ufficiale Shenzen