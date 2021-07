Donadoni: “Curioso di vedere Mourinho all’opera. Ecco cosa penso di Allegri e della Juve”

Roberto Donadoni, ex giocatore e allenatore tra le tante del Bologna, nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulla Juventus: “Allegri è un grande allenatore. La Juve si è resa conto degli errori commessi e si è corretta. È un segnale di maturità dei dirigenti. CR7? Non sarà mai un peso. Vuole dimostrare di essere ancora il n. 1 al mondo, ha una personalità incredibile. Con i consigli di Allegri e il sostegno della società regalerà tante emozioni”. Poi sulla Roma e la Lazio: “Sono molto curioso di vedere Mourinho all’opera. La sfida è tosta in una piazza come Roma. Ma lui ha le spalle larghe e le idee chiare. Sarri alla Lazio? Potrà mettere in pratica il suo progetto di calcio in un club che lo saprà aspettare”.

FOTO: Twitter Bologna