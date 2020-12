Donadoni: “A Pirlo serve ancora tempo. Gasp-Gomez? Si può vincere senza essere amici”

Roberto Donadoni, ex allenatore del Bologna e della Nazionale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti trattati da Donadoni, i primi mesi di Pirlo allenatore: “Serve ancora tempo, non vedo una squadra plasmata a sua immagine. Finora ha cambiato spesso interpreti perché la rosa glielo consente, ma è difficile conciliare subito gioco e risultati“. Sul caso Gasperini-Gomez queste le parole di Donadoni: “Sarebbe un peccato rovinare tutto. Ma sono anche convinto che nel calcio si possa vincere senza essere amici. Quella che conta è non essere nemici“.

Foto: Zimbio