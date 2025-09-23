Dominio Milan, gol di Gimenez, due legni contro un Lecce in 10: è 1-0 all’intervallo
23/09/2025 | 21:52:41
Partenza fortissima del Milan, dopo 2 minuti Gimenez viene murato dal portiere del Lecce, sulla respinta Loftus-Cheek a botta sicura, si salva il Lecce sulla linea di porta. Milan show, in 5 minuti costruisce 5-6 palle gol. Rabiot calcia, para ancora Fruchtl. Al 9′ palo di Nkunku a porta vuota. Al 19′ il Lecce resta in 10, Siebert viene espulso per chiara occasione da gol per un fallo su Nkunku.
Il Milan passa in vantaggio al 20′. Si sblocca Gimenez, palla in mezzo di Bartesaghi, il messicano non sbaglia a pochi metri dalla porta.
Lecce che sbanda, il Milan affonda. Al 28′, azione di Saelemaekers, palla in mezzo dove Rabiot centra la traversa.
Ancora Milan, ci prova Pavlovic su calcio di punizione, miracolo di Fruchtl che toglie la palla dall’incrocio.
Si va all’intervallo con il Milan in vantaggio 1-0.
Foto: Instagram Gimenez