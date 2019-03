Dominio Lazio: tre schiaffoni alla Roma. Espulso Kolarov

La Lazio cala il tris e fa suo il sentitissimo derby della Capitale piegando la Roma. All’Olimpico sblocca l’incontro Caicedo al minuto 12, nella ripresa le mosse di Di Francesco non funzionano e il neo entrato Immobile trasforma un calcio di rigore guadagnato da Correa per fallo di Fazio. Nel finale c’è gioia anche per Cataldi, sinistro potente e preciso che batte Olsen. Nei minuti di recupero viene espulso Kolarov per doppio giallo. Con questo successo la squadra di Inzaghi sale al sesto posto a quota 41. I giallorossi, invece, restano fermi in quinta posizione con 44 punti.

Venerdì 1 marzo

Ore 20:30 Cagliari-Inter 2-1 (Ceppitelli, Pavoletti – Lautaro Martinez)

Sabato 2 marzo

Ore 15:00 Empoli-Parma 3-3 (Gervinho, Rigoni, Bruno Alves – Dell’Orco, Caputo, Silvestre)

Ore 18:00 Milan-Sassuolo 1-0 (aut. Lirola)

Ore 20:30 Lazio-Roma 3-0 (Caicedo, Immobile, Cataldi)

Domenica 3 marzo

Ore 12:30 Torino-Chievo

Ore 15:00 Spal-Sampdoria

Ore 15:00 Genoa-Frosinone

Ore 15:00 Udinese Bologna

Ore 18:00 Atalanta-Fiorentina

Ore 20:30 Napoli-Juventus

Classifica: Juventus 69; Napoli 56; Milan 48; Inter 47; Roma 44; Lazio 41; Atalanta, Torino 38; Sampdoria, Fiorentina 36; Sassuolo 31; Parma 30; Genoa 29; Cagliari 27; Spal 23; Udinese, Empoli 22; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 10. *meno 3 punti di penalizzazione

Foto: Lazio Twitter