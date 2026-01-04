Dominio Inter: Zielinski la sblocca con il Bologna. 1-0 dopo i primi 45′
04/01/2026 | 21:36:59
Zielinski decide il primo tempo di Inter-Bologna. L’Inter parte forte ma non riesce a sbloccare la partita in un primo momento. Con il passare dei minuti la squadra di Chivu guadagna sempre più campo, diventa un monologo dei nerazzurri. Affondo di Lautaro al 18′ che serve a centro area Thuram, palla forse troppo corta per il francese che subisce il recupero di Heggem. Al 39′ la sblocca Zielinski, che con il mancino batte Ravaglia e porta avanti i nerazzurri.
foto x inter