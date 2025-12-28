Dominio Inter, gol annullato a Thuram. Ma con l’Atalanta è 0-0 dopo 45′

28/12/2025 | 21:32:48

Finisce 0-0 tra Atalanta e Inter dopo 45′. E’ un primo tempo con giri non particolarmente alti quello tra Atalanta e Inter, i ragazzi di Chivu provano a fare la partita. La Dea invece prova a sfruttare qualche ripartenza ma resta schiacciata dai milanesi. Squillo Inter al 21′. Palla di Thuram per Barella al limite, suggerimento impreciso, palla che poi termina sui piedi di LH che conclude. Diagonale secco, palla che finisce fuori. Al 31′ ci prova la Dea. Barella serve Dimarco sul fronte opposto, suggerimento sbagliato. Riparte l’Atalanta con Zappacosta che si esibisce in un coast to coast e conclude al lato. Al 35′ l’Inter trova il vantaggio dopo una bella azione con rete di Thuram, viziata però da una posizione di partenza irregolare di Lautaro, rete revocata. Il dominio dell’Inter non basta, l’Atalanta regge.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu