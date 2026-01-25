Dominio giallorosso, ma Maignan salva Allegri: 0-0 dopo 45′ tra Roma e Milan

25/01/2026 | 21:33:50

Buon primo tempo della Roma che però non riesce a sfondare il muro del Milan. La Roma ha subito una grande occasione con Malen al 1′, dopo un bel recupero di Koné. L’olandese controlla il pallone a centro area, ma la conclusione è sporcata e parata da Maignan. Occasione Roma all’8′ di gioco. Ghilardi per Malen che si invola in un 1vs1 con Gabbia. Tiro del numero 14 ribattuto dal difensore milanista. L’azione prosegue e Koné riceve il pallone al limite dell’area, il francese dribbla e piazza alla sinistra di Maignan. Tiro respinto su cui arriva nuovamente Male che di destro prova il rasoterra, parato anche questo. Miracolo di Maignan al 45′ su Soulé, servito da Cristante. Finisce 0-0, ma ai punti la Roma avrebbe meritato di più.

