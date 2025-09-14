Dominio City: il solito Haaland e Foden stendono lo United. Clean sheet per Donnarumma

14/09/2025 | 19:25:49

Il Manchester City domina il derby dell’Etihad contro il Manchester United. Dopo aver chiuso l’intervallo 1-0 grazie, a un colpo di testa di Foden su assist di Doku, nella ripresa, la squadra di Guardiola prende il largo: Haaland realizza il 2-0 al 53’ ancora su assist di Doku, colpisce il palo e firma poi il 3-0 al 68’ servito da Bernardo Silva, mettendo una seria ipoteca sul derby. Al debutto con i Citizens, Donnarumma poco impegnato nel primo tempo, deve superarsi nella seconda frazione su Mbeumo: una sua magnifica parata nega la gioia del gol al calciatore dello United. Red Devils che provano a rendersi pericolosi con calci d’angolo e qualche tentativo dalla distanza, ma faticano a creare occasioni da gol.

Il Manchester City ritorna alla vittoria in Premier contro lo United (un successo che mancava dal 3 marzo 2024. La squadra di Pep Guardiola ritrova, inoltre, i 3 punti dopo due sconfitte consecutive nella massima serie inglese (Tottenham e Brighton). Seconda sconfitta in campionato per gli uomini di Ruben Amorim.

Foto: Instagram Haaland