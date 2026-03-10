Dominio Bayern Monaco: 3-0 all’Atalanta dopo i primi 45′ con Stanisic, Olise e Gnabry
10/03/2026 | 21:47:20
Dominio Bayern nel primo tempo contro l’Atalanta, si chiudono 3-0 per i bavaresi i primi 45′. Dopo 12′ di prevalenza i tedeschi trovano il gol del vantaggio. Grave errore della Dea che perde i riferimenti sul corner tedesco, la sblocca Stanisic con un tocco sottoporta, assist di Gnabry lasciato solo. Al 22′ arriva anche il raddoppio firmato da Olise, che con un mancino preciso da fuori area indirizza la partita. Al 25′ sono già tre le reti con la fiammata di Gnabry, che trova una prateria centrale sull’assist di Olise. Al 30′ Jackson si divora il gol del 4-0.
foto x bayern monaco