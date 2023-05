Dominguez risponde a Berardi: finisce 1-1 Sassuolo-Bologna

Termina con il risultato di 1-1 il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna al Mapei Stadium. Gara molto equilibrata, pareggio sostanzialmente giusto tra due squadre che si sono equivalse.

Vantaggio dei neroverdi con un bel gol di Berardi al 15′. Pareggio con Dominguez con una perla al 42′.

Il Sassuolo sale a 44 punti in classifica, il Bologna a 46, per una bella lotta per l’ottavo posto, con tantissime contendenti.

Foto: Instagram Berardi