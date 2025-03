Dominguez: “Punto a fare bene a Bologna per tornare con l’Argentina”

Benjamin Dominguez, ala sinistra del Bologna, ha parlato ai microfoni di TyC Sports, dopo la sua esperienza in Nazionale, dove punta a tornarci.

Queste le sue parole: “Sono rimasto stupito da come si viveva in diretta la Nazionale. Ieri la partita è stata pazzesca e mi sono goduto tutto al massimo. Come è andata l’esperienza? Bene, bene. Ero felice di essere lì, perché è un allenatore diverso da quello che ho io e cerco di imparare il più possibile da entrambi. La squadra? Ho parlato un po’ di tutto con i più grandi e tutti mi hanno accolto molto bene. Punto a fare bene a Bologna per tornare ad essere convocato”.

Come ha vissuto in panchina la gara: “Eravamo con Nico Paz e Maxi Perrone e non riuscivamo a crederci, i ragazzi hanno giocato una partita fantastica. Una pazzia, davvero. È stata una grande partita dei ragazzi e sono molto contento”.

Sul dialogo con Nico Paz: “Come sono forti i ragazzi, che sono molto bravi. Sono contento dei ragazzi, di aver conosciuto Nico e aver avuto la possibilità di conoscere Maxi. E di essere lì a chiacchierare un po’ durante la partita. Giocare con Messi? L’occasione non mancherà”.

