Dominguez al Nottingham Forest, è atteso domani per le visite

Nico Dominguez si appresta a diventare un nuovo calciatore del Nottingham Forest. Stando quanto riferito dal giornalista Cesar Luis Merlo, il club inglese ha raggiunto l’accordo verbale con il Bologna e, adesso, si lavora per limare gli ultimi dettagli per permettere al calciatore di volare in Inghilterra e svolgere le visite mediche di rito già nella giornata di domani. All’interno della trattativa rientrerà Remo Freuler, calciatore che piace da tempo al club felsineo.

Foto: Instagram Dominguez