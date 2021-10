Domenichini (vice Spalletti): “Con i cinque cambi sono tutti motivati. La forza della difesa è merito di tutta la squadra””

Sempre Domenichini, vice di Spalletti, ha parlato a Sky: “Con i cinque cambi sono tutti motivati, è fondamentale che non ci sia gente scontenta quando escono. La squadra ci aiuta, sono ragazzi pronti a fare sempre il massimo. Di Lorenzo e Koulibaly Sono giocatori importanti, ma ce ne sono tanti altri di quel livello. In questa situazione, anche per gli infortuni, per esempio Di Lorenzo non ha mai potuto riposare. Però sono giocatori che danno qualcosa in più”. Sulla difesa: “È la parte forte perché c’è un centrocampo che copre e un attacco che lavora in fase difensiva. È la squadra che lavora bene, il merito è di tutti anche se la difesa sta facendo buone cose”.

FOTO: Twitter Napoli