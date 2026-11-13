Domenech punge l’Italia dopo il 3-1 alla Francia: “Livello tecnico sconcertante”

13/11/2026 | 12:40:34

La vittoria dell’Italia contro la Francia non ha convinto Raymond Domenech. L’ex commissario tecnico dei Bleus, sconfitto dagli Azzurri nella finale dei Mondiali del 2006, ha commentato sui social il successo per 3-1 della Nazionale, lasciandosi andare a parole molto dure nei confronti della squadra italiana. Durante l’intervallo, quando il risultato era sull’1-1, Domenech aveva scritto: “Una vittoria inaspettata per gli italiani. Che debolezza in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori nei passaggi facili, è sconcertante”. Una critica netta, arrivata nonostante il risultato fosse ancora in equilibrio. Ma il commentatore francese non si è fermato qui. Al termine della partita, dopo il 3-1 dell’Italia, ha espresso tutta la sua sorpresa per la sconfitta della Francia: “Com’è possibile? Come si può perdere così tanto il filo del gioco? Le lacune difensive della nazionale francese trovano conferma”. Domenech ha poi individuato in Michael Olise uno dei fattori decisivi della serata: “Se Olise si spegne, la Francia deraglia. Il calcio è semplice”. Non sono mancati, però, anche gli apprezzamenti per l’inno italiano, che l’ex ct ha definito capace di regalargli i brividi, mettendolo sullo stesso piano di “You’ll Never Walk Alone” e “Les Corons”.

foto: x Domenech