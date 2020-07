Domenech: “L’Atalanta è troppo debole difensivamente”

Raymond Domenech, ex CT della Francia, ha seguito con particolare attenzione la gara di questo pomeriggio del Bentegodi, tra l’Hellas Verona e l’Atalanta. L’allenatore francese ha espresso sul suo profilo Twitter il suo parere in merito alla squadra di Gasperini, che affronterà ad agosto il Paris Saint Germain in Champions League: “A prescindere dalla gara contro il Verona, non vedo come l’Atalanta possa preoccupare il PSG. Troppo debole difensivamente”.

foto Daily Post