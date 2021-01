Domenech: “Davvero felice di tornare in panchina. Al Nantes ci sono dei problemi e non ho paura di affrontarli”

Raymond Domenech torna in panchina quale nuovo responsabile del Nantes. Queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione: “Sono davvero felice tornare in panchina. Negli ultimi dieci anni sono stato lontano dal mondo del calcio per motivi personali ma quando ho ricevuto questa possibilità non ci ho pensato due volte. Gli ultimi due giorni sono stati straordinari, perché fare questo mestiere fa parte della mia essenza e anche dal primo allenamento ho avuto queste impressioni.

La contestazione dei tifosi durante la seduta? E’ una cosa che fa parte della vita di un club. Spero di riunire tutti attraverso quello che riusciremo a proporre in campo. Per questo non sono preoccupato. Quello che voglio fare è essere presente sul campo: i giocatori sono di buon livello e si divertono. Ho percepito molta gioia nell’allenamento di oggi.

Il Nantes è al sedicesimo posto in campionato? Ci sono dei problemi e non mi spaventa affrontarli. Terremo duro ma sempre con ottimismo perché questo è il nostro lavoro e in particolare quello dell’allenatore. Sappiamo che sono i risultati che contano. So già che dopo di me ci sarà un altro allenatore e poi un altro ancora. E’ la vita di un club.

Il Mondiale 2010? E’ una pagina della mia vita che ho voltato. Adesso vivo il presente. Quello che è stato fa parte della storia e non si può cambiare. Devi vivere il presente e io sono felice di essere qui”.

