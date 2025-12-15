Domenech contro De Zerbi e il Marsiglia: “Non si capisce cosa vogliano fare, giocano un calcio prevedibile”

15/12/2025 | 16:00:12

Domenech non si è risparmiato nelle critiche su De Zerbi e il Marsiglia in una intervista concessa a La Chaîne L’Équipe. “Non si capisce cosa vogliano fare. Provano a costruire dal basso, ad attirare l’avversario, ma finiscono per perdere palloni sanguinosi nella propria metà campo. Se vieni preso cinque o sei volte nello stesso modo, devi cambiare qualcosa. C’è un deficit di organizzazione e di identità. Nessuno oggi è in grado di spiegare come giochi il Marsiglia, né in fase offensiva né in quella difensiva. Il loro gioco è prevedibile”.

Foto: Instagram Marsiglia