Domani uscirà Pogmentary, il documentario su Pogba: le anticipazioni

Nella giornata di domani è in uscita Pogmentary, il documentario sulla carriera di Paul Pogba su Amazon Prime.

Stanno circolando, però, già alcune dichiarazioni del centrocampista francese che, di sicuro, faranno parlare. “Il Manchester United è nel mio cuore e ci resterà per sempre. Io voglio mostrare ai red Devils che hanno commesso un errore aspettando a propormi un nuovo contratto. Voglio dimostrargli che hanno sbagliato. Come puoi dire a un giocatore che vuoi confermarlo e poi non gli offri niente? Non ho mai visto niente di simile” in riferimento alla sua ultima situazione al Manchester Utd.

Ha parlato, poi, anche di Juventus: “Non sei una stella soltanto perché lo dici – afferma Pogba in un estratto – ma lo diventi perché le persone ti rendono tale. Questo è quello che ho imparato alla Juventus”.

Foto: Twitter personale Pogba