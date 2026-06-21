Domani si elegge il nuovo presidente della FIGC. Duello Abete-Malagò
21/06/2026 | 21:57:32
Con i Mondiali in corso di svolgimento, in Italia, purtroppo, si deve eleggere il nuovo presidente della Federazione, dopo l’ennesimo fallimento. E’ un duello tra Giovanni Malagò che appare in vantaggio nei confronti di Giovanni Abete.
Quest’ultimo ha così parlato alla Gazzetta dello Sport: “Mi auguro sia occasione di confronto per far emergere contenuti più che persone. L’assemblea evidenzia una situazione in movimento, venivamo da Gravina eletto con il 98%, si riprende ora un percorso più dialettico”.
Foto: logo FIGC