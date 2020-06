Domani riparte la Serie B con il recupero Ascoli-Cremonese. Questo il programma della 29esima giornata

Riparte domani la Serie B dopo la pausa forzata a causa del Covid-19. A riaprire le danze, la sfida fra Ascoli e Cremonese, valida come recupero della 25esima giornata. Le due squadre scenderanno in campo domani sera alle 18,30, allo stadio Del Duca di Ascoli. Da venerdì, poi, il via alla 29esima giornata.

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO

Ore 18,30 – Ascoli-Cremonese (Recupero 25esima giornata)

VENERDI’ 19 GIUGNO

Ore 17,30 – Spezia-Empoli

SABATO 20 GIUGNO

Ore 18,00 – Cosenza-Virtus Entella

Ore 18,00 – Crotone-Chievo Verona

Ore 18,00 – Livorno-Cittadella

Ore 18,00 – Pescara-Juve Stabia

Ore 18,00 – Salernitana-Pisa

Ore 18,00 – Trapani-Frosinone

Ore 20,30 – Pordenone-Venezia

DOMENICA 21 GIUGNO

Ore 18,00 – Cremonese-Benvento

Ore 20,30 – Ascoli-Perugia

CLASSIFICA: Benevento 69; Crotone 49; Frosinone 47; Pordenone 45, Spezia 44; Cittadella 43; Salernitana 42; Chievo 41; Empoli 40; Entella 38; Pisa, Perugia, Juve Stabia 36; Pescara 35; Ascoli*, Venezia 32; Cremonese* 30; Trapani, Cosenza 24; Livorno 18

*una partita in meno