Domani Real-Atletico: il derby di Madrid stavolta ha un’altra favorita

Domani sera alle 21 andrà in scena il derby di Madrid: Real contro Atletico. I campioni di Spagna, freschi di passaggio del turno al primo posto in Champions League, arrivano alla partita con una classifica deludente mentre la squadra allenata da Simeone ha numeri in campionato che fanno paura. L’Atletico Madrid è infatti primo con un punto di vantaggio sulla Real Sociedad e, soprattutto, ancora due gare da recuperare: otto vittorie e due pareggi sin qui. La difesa degli uomini del Cholo, quest’anno, è più solida che mai: in dieci partite ha subìto soltanto due gol. Molto più altalenante il rendimento della squadra di Zidane, capace di grandi exploit, come l’affermazione esterna nel clasico contro il Barcellona o la recente vittoria in casa del Siviglia, ma anche di rovinose e inaspettate cadute, come i ko interni contro Cadice e Alaves. I blancos hanno sin qui accumulato sei punti di ritardo sui cugini pur avendo giocato una gara in più di loro.

Mai come stavolta i favori del pronostico sembrano dalla parte dell’Atletico, che ha portato avanti un ricambio generazionale a partire dalla scorsa stagione e ora ne sta raccogliendo i frutti. Ma in un derby, si sa, i rapporti di forza possono ribaltarsi con grande facilità.

Foto: As