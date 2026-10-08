Dolores Aveiro, mamma di CR7: “Mio figlio è uscito dalla porta piccola. È stato l’eroe del Portogallo, ma non lo stanno valutando come dovrebbero”

08/10/2026 | 18:20:31

Non si placa la bufera attorno a Cristiano Ronaldo. Dopo il comunicato rilasciato dal giocatore dell’Al Nassr, non piaciuto ad alcun giocatore della Nazionale portoghese, e l’intervento della sorella Katia, adesso ha anche parlato la mamma di CR7, Dolores Aveiro, ai microfoni di TV7 Dias: “Mi sento triste, è normale. È stato uno shock, mio figlio poteva uscire dalla porta grande e invece è uscito dalla porta piccola, ma va bene così, Dio si prenderà cura di sé… Ho pianto un po’, ma è anche positivo liberarsi. Dobbiamo cambiare la situazione. Mi ha detto: ‘Mamma, non preoccuparti, ti dirò la verità quando saremo tutti insieme’. E io ho detto: ‘OK, figliolo’. E basta, era finita. Gli ho detto di calmarsi, ma poi la sua testa è stata sufficiente per farlo. Gli ho dato tutta la forza, ma non ne valeva la pena. Ma va bene così, ha dato molto al Portogallo, quindi è sempre lì. È sempre stato l’eroe del Portogallo. Non lo stanno valutando come dovrebbero”.

Foto: Instagram Maria Dolores Aveiro