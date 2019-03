Il dolore della mamma di Emiliano Sala: “Tristezza, dolore e ira. Hanno deciso di…”

A due mesi dalla tragica scomparsa di Emiliano Sala, la mamma Mercedes ha deciso di parlare a L’Equipe e ha rilasciato dichiarazioni significative. “Provo tristezza, dolore e ira, sentimenti che dureranno per tutta la vita. Non si sono presi cura di Emiliano, hanno deciso di trascurarlo, eppure il Cardiff aveva deciso di investire 17 milioni. Aspettiamo ancora di capire e di sapere come sia accaduto tutto questo. Avevo rintracciato Emiliano prima che salisse su quel maledetto aereo, eravamo rimasti d’accordo che lo avrei richiamato all’arrivo in hotel a Cardiff. Ho provato più volte, ma non rispondeva. Allora ho rintracciato il suo procuratore che mi ha comunicato che l’aereo era disperso. Nessuno ci ha chiamato, è incomprensibile anche la storia in corso tra Cardiff e Nantes, il contratto era stato firmato”.

Foto: Twitter Cardiff