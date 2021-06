Kasper Dolberg, attaccante danese, ha parlato così ai microfoni di DR, come riporta il sito ufficiale della UEFA, dopo la doppietta personale ed il poker rifilato al Galles agli ottavi di finale di Euro 2020:

“Damsgaard? È un ottimo giocatore. Lavora sempre in funzione dei compagni. Non si può chiedere di più ad un attaccante”.