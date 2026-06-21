Doku salta l’Iran: infezione polmonare per l’esterno

21/06/2026 | 11:43:10

Rudi Garcia perde una pedina importante del suo scacchiere per la sfida con l’Iran. Infatti l’esterno offensivo Doku rimarrà ai box per un problema polmonare. Come ha confermato la stessa federazione con una nota, il giocatore del City è alle prese con un’infezione polmonare, che però non preoccupa lo staff medico ed il rientro è già programmato in vista della sfida contro la Nuova Zelanda, in quella che dopo la gara contro l’Iran, potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno. Belgio che quindi correrà ai ripari e dalla sua fucina di talenti pescherà il sostituto migliore.

Foto: Instagram Doku