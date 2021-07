Doku, la stellina del Belgio che rifiutò il Liverpool a causa di Lukaku

Il migliore in campo del Belgio ieri sera contro l’Italia, insieme a De Bruyne, è stato certamente il giovanissimo Jeremy Doku. Forza fisica, velocità impressionante e buon dribbling, per il giovane, classe 2002. Un ragazzo che fa del dribbling la sua forza. Una qualità che ieri, per lunghi tratti, ha fatto ammattire l’Italia, mettendo in crisi Di Lorenzo, che ha causato il rigore dell’1-2 del Belgio e ogni occasione pericolosa è nata da quella zona del campo.

Un ragazzo acquistato la scorsa estate per 26 milioni dal Rennes, che lo ha acquistato dall’Anderlecht. In questa stagione di Ligue 1 ha collezionato più dribbling vincenti di Mbappé e Neymar, non gente qualsiasi.

Bravo anche a dribblare sui social, visto che nella gara tra Belgio e Finlandia addirittura in Italia entrò tra le top trend su twitter con il nome di Goku, per alcune imprecisioni a pronunciare il suo nome.

Calciatore dal futuro roseo, Doku l’aveva ben notato Klopp, a 15 anni era praticamente già del Liverpool. Andò anche ad Anfield a vedere le strutture e parlare coi campioni, ma l’Anderlecht si giocò la carta Lukaku: fece fare un video al bomber, suo attuale partner d’attacco nel Belgio, in cui gli suggeriva di restare per crescere meglio, e lui accettò il consiglio di Big Rom, decidendo di non andare a Liverpool.

Foto: Twitter Euro 2020