Doku e Mechele pronti a lasciare il Belgio per i loro figli

15/06/2026 | 12:05:08

Doku e Mechele sono entrambi prossimi a diventare genitori, oltre questo condividono la convocazione con il Belgio, ma queste due cose rischiano di sovrapporsi costringendoli a dover fare una scelta. L’esterno del City ha già detto che vorrà assistere al parto, che coinciderebbe con la fase ad eliminazione del torneo, costringendo così Garcia a perdere uno dei suoi uomini più importanti, in un momento chiave della competizione. Stesso discorso per il difensore del Brugge che per ora rimane con il focus sul campo.

Foto: Instagram Belgio