Doekhi: “Sono davvero entusiasta di essere qui. Spero di mettere a disposizione del club le mie abilità”

15/07/2026 | 15:36:20

Il nuovo calciatore della Lazio Danilho Doekhi, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Sono davvero entusiasta di essere qui. La Lazio è un bel club e sono felice di essere qui. Spero di mettere a disposizione del club le mie abilità e che possano aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi. Se ho parlato con il mister? Si ho parlato con Gattuso, abbiamo avuto una bella chiacchierata. Ora dobbiamo solo pensare a lavorare. Gli altri olandesi in squadra? Si ci sono già due ragazzi olandesi in squadra e sicuramente faciliteranno la mia integrazione nel gruppo. La Lazio? È un grande club quindi naturalmente già lo conoscevo. Seguo molte partite della Serie A e ho visto giocare la squadra diverse volte”.

Foto: X Lazio