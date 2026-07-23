Doekhi: “Lazio perfetta per le mie caratteristiche, ho scelto senza dubbi”

23/07/2026 | 17:23:36

Doekhi ha parlato in conferenza stampa da nuovo giocatore della Lazio: “Quando sei svincolato arrivano tante proposte, poi è arrivata la Lazio e ho pensato fosse perfetta per le mie caratteristiche. A quel punto ho scelto senza dubbi. Sono stato abbastanza fortunato, ho giocato sempre nelle ultime due stagioni, senza saltare nemmeno un minuto. Non ho mai avuto infortuni. Mi occupo di me stesso fuori dal campo, mangio e riposo bene, mi preparo sempre al meglio per la partita successiva. Non ho parlato della Lazio con gli altri giocatori, questo no”.

foto x lazio