Dodo si ferma per appendicite. E lui annuncia: “Torno presto”

Dopo la vicenda Kean, che ha dovuto lasciare la squadra per motivi personali, la Fiorentina ha perso anche il terzino Dodo per un’infiammazione all’appendice intestinale. Dodo salterà qualche partita, ma lui stesso ci ha tenuto a tranquillizzare i tifosi viola attraverso l’account di Passione Fiorentina: “Non preoccupatevi ragazzi, per uno che è tornato da un crociato in 4 mesi un’appendice non è niente”.

Foto: Instagram Fiorentina